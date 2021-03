Il Messico dice basta a mais OGM e glifosato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Messico vieta il mais OGM e l’utilizzo del glifosato: organizzazioni contadine, di consumatori e accademiche vincono la battaglia Il governo messicano ha ufficializzato, con un decreto esecutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020, il divieto alla coltivazione del mais geneticamente modificato (OGM) e l’eliminazione progressiva all’uso del glifosato entro il 2024. Un risultato importante, e non solo per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilvieta ilOGM e l’utilizzo del: organizzazioni contadine, di consumatori e accademiche vincono la battaglia Il governo messicano ha ufficializzato, con un decreto esecutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31mbre 2020, il divieto alla coltivazione delgeneticamente modificato (OGM) e l’eliminazione progressiva all’uso delentro il 2024. Un risultato importante, e non solo per… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Messico dice Coronavirus, l'Italia supera le 10omila vittime di Covid: è nostro questo terribile record europeo ...30mila decessi in meno legati al Covid e la Francia (7 milioni di abitanti in più) 10mila la dice ... dall'inizio della pandemia , ne piangono di più soltanto gli Stati Uniti, il Brasile, il Messico, l' ...

Dodge dice ancora una volta addio al Brasile ...in Messico, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, anticipava già quello che sarebbe successo ora. Le ultime unità disponibili di Journey in Brasile sono esaurite e, con ciò , il marchio Dodge dice ...

Il presidente messicano non sta mantenendo le sue promesse Internazionale MESSICO - Guerra alla droga. Uccisi due candidati a Sindaco Due candidati sindaco sono stati assassinati lo stesso giorno in Messico, teatro di una forte ondata di violenza politica che il governo dice di voler fermare prima delle elezioni previste per giugno.

Usa, Trump attacca Biden: Confine col Messico è fuori controllo Milano, 6 mar. (LaPresse) - Attacco di Donald Trump contro Joe Biden per la gestione del confine Usa-Messico. In una email riportata dalla stampa ...

