Governo, nuove restrizioni anti Covid: cosa ci aspetta per Pasqua? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Trapelano le possibili restrizioni al vaglio per contrastare il Covid, in particolare con l'avvicinarsi della Pasqua. Il Comitato Tecnico Scientifico preme per nuove regole, anche per inasprire quella che è la zona gialla. Si prospettano nuove chiusure nei weekend ed un'accelerazione della campagna di vaccinazione. Attese, quindi, novità entro le prossime ore. Nuovo inasprimento delle L'articolo proviene da La Luce di Maria.

