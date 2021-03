FIFA 21 | Patch 1 17 per PC – Title Update 12 disponibile dal 10 Marzo

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 10 marzo 2021) EA Sports ha annunciato una nuovacorrettiva (1.17) per il simulatore calcistico21. Lain questione sarà rilasciata nella giornata di martedi 10sulle piattaforme PC e Steam. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football e nella modalità Carriera. Lain questione sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito riportiamo il fix completo del12 divulgato dalla software house canadese.Ultimate Team Risolti i seguenti problemi: Quando si accedeva alla sezione mercato utilizzando la funzione Confronta prezzo gli oggetti ...