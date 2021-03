“Fatevi i ca*** vostri!”. Anna Tatangelo esplode: ha scoperto quello che si dice in giro su di lei (Di mercoledì 10 marzo 2021) Anna Tatangelo, la reazione non tarda ad arrivare. Poche ore dal gossip che la vedrebbe nuovamente incendiata d’amore per Livio Cori e la risposta arriva puntuale e al veleno. La notizia bomba sarebbe stata lanciata nella nuova puntata di Ogni Mattina, quando Santo Pirrotta ha svelato che la cantante di Sora avrebbe ritrovato la felicità accanto a Livio Cori. “Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori”, ha spiegato Pirrotta nel suo spazio della trasmissione di Adriana Volpe. Una nuova fiamma, “dopo Gigi D’Alessio” nella vita della cantante che durante una recente intervista su Il Corriere avrebbe affermato quanto potesse essere stato per lei un “pilastro”.



. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021), la reazione non tarda ad arrivare. Poche ore dal gossip che la vedrebbe nuovamente incendiata d’amore per Livio Cori e la risposta arriva puntuale e al veleno. La notizia bomba sarebbe stata lanciata nella nuova puntata di Ogni Mattina, quando Santo Pirrotta ha svelato che la cantante di Sora avrebbe ritrovato la felicità accanto a Livio Cori. “ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori”, ha spiegato Pirrotta nel suo spazio della trasmissione di Adriana Volpe. Una nuova fiamma, “dopo Gigi D’Alessio” nella vita della cantante che durante una recente intervista su Il Corriere avrebbe affermato quanto potesse essere stato per lei un “pilastro”.. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto ...

Advertising

svnsetlena : ma che vi interessa di quello che postano GS, PP e i loro fan, davvero bastaaa. non volete che loro parlino sempre… - StefyP__ : @MIOGENERE3 Ma ste qui non hanno ancora finito di rompere il ca***. IL GRANDE FRATELLO È FINITO. Fatevi una vita #gregorelli gregopazze. - casino90210 : @chiara07039830 @truth_t3ll3r_ Basta fatevi i ca@@i vostri, smettetela di interessarvi di ciò che fa la Ruta...Non… - barbarasimonin2 : @lucatelese Ma fatevi un po' i ca@@i vostri ogni tanto va' - MassimoVitulli : @matteosalvinimi Per carità, fatevi i ca@@i vostri, il problema degli italiani siete voi! -

Ultime Notizie dalla rete : Fatevi ca*** I migliori auricolari wireless economici: il top sotto i 50 euro Soundcore Life P2 Se cercate un paio di auricolari stile AirPods per musica e telefonate in mobilità, non fatevi sfuggire gli Anker Soundcore Life P2. Questi auricolari offrono la tecnologia BassUp ...

Perseguitato fino al suicidio a 17 anni: bastava una lettera per salvarlo Fatevi i ca**i vostri. Ve l'ho spiegato in maniera tranquilla, adesso ve lo dico: fatevi i ca**i vostri.' Persino al funerale di Michele i bulli hanno avuto il coraggio di mancargli di rispetto, ...

"Fatevi i ca*** vostri!". Anna Tatangelo esplode: ha scoperto quello che si dice in giro su di lei Caffeina Magazine Elodie furiosa per la notizia: “Frustrati! Fatevi i c**zi vostri” – VIDEO Sotto ad un post che condivideva il video del suo provino a X-Factor, Elodie ha letto alcune cose che ha voluto commentare tramite storie su Instagram, attaccando apertamente gli autori degli stessi.

Soundcore Life P2 Se cercate un paio di auricolari stile AirPods per musica e telefonate in mobilità, nonsfuggire gli Anker Soundcore Life P2. Questi auricolari offrono la tecnologia BassUp ...**i vostri. Ve l'ho spiegato in maniera tranquilla, adesso ve lo dico:**i vostri.' Persino al funerale di Michele i bulli hanno avuto il coraggio di mancargli di rispetto, ...Sotto ad un post che condivideva il video del suo provino a X-Factor, Elodie ha letto alcune cose che ha voluto commentare tramite storie su Instagram, attaccando apertamente gli autori degli stessi.