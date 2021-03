Facebook, sorprendente novità: cosa sarà possibile condividere sulla celebre app (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una sorprendente novità in fase di test che era attesissima da parte degli utenti: sapete cosa sarà possibile condividere sulla celebre app di Facebook? cosa potremo condividere su Facebook: sorprendente novità! (fonte pixabey)Una sorprendente novità in arrivo per Facebook: sapete cosa potremo condividere sulla celebre app? Si tratta, ovviamente, di un’iniziativa ancora in fase di test ma che era attesissima da parte degli utenti. I social sono ormai utilizzatissimi ed esistono decine di applicazioni che ci tengono compagnia durante la ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unain fase di test che era attesissima da parte degli utenti: sapeteapp dipotremosu! (fonte pixabey)Unain arrivo per: sapetepotremoapp? Si tratta, ovviamente, di un’iniziativa ancora in fase di test ma che era attesissima da parte degli utenti. I social sono ormai utilizzatissimi ed esistono decine di applicazioni che ci tengono compagnia durante la ...

Advertising

ivandonati : RT @ParcoNav: Il Centro Commerciale Naturale fra il #Ticino e i #Navigli vive di bellezze, tradizioni, storie, eventi ed eccellenze produtt… - ParcoNav : Il Centro Commerciale Naturale fra il #Ticino e i #Navigli vive di bellezze, tradizioni, storie, eventi ed eccellen… - ornellasinagra : RT @LibreriaGranai: Oggi, ven 5 marzo ore 18.30 Francesca Serafini presenta #Tremadri La nave di Teseo, in streaming con Sandro Veronesi.… - FraSeraTreMadri : RT @LibreriaGranai: Oggi, ven 5 marzo ore 18.30 Francesca Serafini presenta #Tremadri La nave di Teseo, in streaming con Sandro Veronesi.… - LibreriaGranai : Oggi, ven 5 marzo ore 18.30 Francesca Serafini presenta #Tremadri La nave di Teseo, in streaming con Sandro Verone… -