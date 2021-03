Dpcm, gli scienziati dettano la linea dura. Colori regioni: chi rischia il rosso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cts: weekend blindati e più divieti in zona gialla. Intanto Draghi boccia il coprifuoco anticipato e il lockdown nazionale. Da sabato però quasi tutta Italia rischia di diventare rossa Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cts: weekend blindati e più divieti in zona gialla. Intanto Draghi boccia il coprifuoco anticipato e il lockdown nazionale. Da sabato però quasi tutta Italiadi diventare rossa

Advertising

Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - ilriformista : Il profluvio di Dpcm emanati, scritti in maniera così ambigua e sciatta nella prima fase dell'emergenza da far inso… - GiorgioAntonel1 : RT @mattia_ciampica: Nadia Urbinati oltre a essere una politologa di indiscusso valore è tra le poche opinioniste obiettive.Gli strumenti d… - MaricaGusmitta : Il nuovo #dpcm : tutta Italia chiusa nei fine settimana: arriva la stretta del governo - La Stampa -