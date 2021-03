Delfino spiaggiato in Maremma: vani i tentativi per salvarlo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Avevano cercato di salvarlo, quando era in difficoltà. Ma il raro esemplare di Delfino della specie grampo (Grampus griseus), una femmina adulta lunga circa 3 metri e e del peso di 200 chili, è stato poi trovato spiaggiato in località la Giannella all'Argentario (Grosseto). Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente Arpat L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Avevano cercato di, quando era in difficoltà. Ma il raro esemplare didella specie grampo (Grampus griseus), una femmina adulta lunga circa 3 metri e e del peso di 200 chili, è stato poi trovatoin località la Giannella all'Argentario (Grosseto). Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente Arpat L'articolo proviene da Firenze Post.

