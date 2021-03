Crisi Pd, Letta prende tempo: “Ho bisogno di 48 ore per decidere” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Enrico Letta verso la segreteria del Pd. L’ex premier prende tempo: “Partito nel cuore, ma ho bisogno di 48 ore per decidere”. ROMA – Enrico Letta è uno dei candidati per la segreteria del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il profilo dell’ex premier è molto apprezzato al Nazareno, ma sono in corso tutte le riflessioni del caso. I dubbi saranno sciolti entro il weekend. Enrico Letta sul Pd: “Ho il partito nel cuore, ma non ho ancora deciso” Riflessioni in corso per Enrico Letta. “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo – ha scritto su Twitter l’ex presidente del Consiglio – ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Enricoverso la segreteria del Pd. L’ex premier: “Partito nel cuore, ma hodi 48 ore per”. ROMA – Enricoè uno dei candidati per la segreteria del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il profilo dell’ex premier è molto apprezzato al Nazareno, ma sono in corso tutte le riflessioni del caso. I dubbi saranno sciolti entro il weekend. Enricosul Pd: “Ho il partito nel cuore, ma non ho ancora deciso” Riflessioni in corso per Enrico. “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo – ha scritto su Twitter l’ex presidente del Consiglio – ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi ...

