Covid, le notizie. Governo: lockdown generalizzato non è sul tavolo. DIRETTA (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Cts chiede una stretta delle misure, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana. Ed estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Il Governo dovrà decidere a stretto giro. ma secondo l'ipotesi di un lockdown generalizzato non è al vaglio. Nelle ultime 24 ore si registra il picco dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono anche le vittime Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Cts chiede una stretta delle misure, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana. Ed estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Ildovrà decidere a stretto giro. ma secondo l'ipotesi di unnon è al vaglio. Nelle ultime 24 ore si registra il picco dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono anche le vittime

Advertising

Corriere : Svanito nel nulla il maxi focolaio tra i ballerini della Scala: 44 tamponi negativi su 45 - Agenzia_Ansa : Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per gli ospedali britannici mettendo all'asta un suo quadr… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - candidodivolta1 : @donTonio66 Sono i morti totali in Italia. Non di Covid. Attenzione a diffondere notizie infondate - AdsDulantoScott : RT @SkyTG24: Covid, le notizie. Governo: lockdown generalizzato non è sul tavolo. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Scontri ad Atene, 3 agenti feriti e 10 arresti Le proteste contro la polizia sono scoppiate dopo la diffusione di un video in cui un agente picchia un 29enne durante un controllo sulle restrizioni anti - Covid, domenica scorsa. Il giovane ha ...

Vaccino Pfizer e varianti Covid, lo studio: 'Funziona su tutte' LE ULTIME NOTIZIE World Vaccino Pfizer e varianti Covid, lo studio: 'Funziona su tutte' 9 Marzo 2021 Il vaccino Pfizer - BionTech è efficace nel neutralizzare la variante brasiliana, ad oggi ...

Le notizie sul Coronvirus del 9 marzo Fanpage.it Le imprenditrici ai tempi del Covid e una triste realtà: quasi una su due riduce l’attività MACERATA - Forti e reattive dinanzi alla devastazione sociale ed economica del Covid, ma anche preoccupate di dover ridimensionare la loro attività: è il quadro delle ...

Covid, altra vittima in Campania: muore il fotoreporter Villari Purtroppo a Pellezzano si conta la nona vittima del covid. A perdere la battaglia contro il virus è stato il fotoreporter Antonio Villari. A dare la triste notizia il sindaco Francesco ...

Le proteste contro la polizia sono scoppiate dopo la diffusione di un video in cui un agente picchia un 29enne durante un controllo sulle restrizioni anti -, domenica scorsa. Il giovane ha ...LE ULTIMEWorld Vaccino Pfizer e varianti, lo studio: 'Funziona su tutte' 9 Marzo 2021 Il vaccino Pfizer - BionTech è efficace nel neutralizzare la variante brasiliana, ad oggi ...MACERATA - Forti e reattive dinanzi alla devastazione sociale ed economica del Covid, ma anche preoccupate di dover ridimensionare la loro attività: è il quadro delle ...Purtroppo a Pellezzano si conta la nona vittima del covid. A perdere la battaglia contro il virus è stato il fotoreporter Antonio Villari. A dare la triste notizia il sindaco Francesco ...