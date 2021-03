Covid, il responsabile delle terapie intensive della Lombardia: “Situazione critica, 616 persone ricoverate e il numero continua a crescere” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “La Situazione è critica. Questa mattina ci sono 616 malati nelle terapie intensive della Lombardia. Prima del Covid, a gennaio 2020, i letti di terapia intensiva disponibili totali erano 720. Sono stati aumentati di molto, a marzo siamo arrivati a 1.500 malati Covid ricoverati per un totale di circa 1.800 letti. Tuttavia 616 malati è un numero alto. E il problema è che continua a crescere”. Lo ha detto a Sky Tg24 il professor Antonio Pesenti, responsabile terapie intensive della Regione Lombardia, ospite di Buongiorno. Video SkyTg24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “La. Questa mattina ci sono 616 malati nelle. Prima del, a gennaio 2020, i letti di terapia intensiva disponibili totali erano 720. Sono stati aumentati di molto, a marzo siamo arrivati a 1.500 malatiricoverati per un totale di circa 1.800 letti. Tuttavia 616 malati è unalto. E il problema è che”. Lo ha detto a Sky Tg24 il professor Antonio Pesenti,Regione, ospite di Buongiorno. Video SkyTg24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

