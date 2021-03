Chiara Ferragni e il patto segreto con Fedez per il parto: la decisione sul Festival di Sanremo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il marzo 2021 di Fedez prevedeva due grandi eventi emozionanti: la partecipazione al Festival di Sanremo (evento ormai alle spalle, foriero di entusiasmi e successo) e la nascita della seconda figlia. Chiara Ferragni è infatti al nono mese di gravidanza, e la piccola V. (Non si sa il nome della bimba ma solo l’iniziale) potrebbe di fatto decidere di nascere da un momento all’altro, considerando anche che non sarebbe la prima della famiglia: il piccolo Leone è infatti nato con alcune settimane d’anticipo, con parto indotto, per via di alcuni contenuti problemi gestazionali. In molti si sono chiesti se Fedez si sarebbe trovato costretto a dividersi tra palco e sala parto, e come avrebbe agito in tal caso: a raccontarlo ora è stata la stessa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il marzo 2021 diprevedeva due grandi eventi emozionanti: la partecipazione aldi(evento ormai alle spalle, foriero di entusiasmi e successo) e la nascita della seconda figlia.è infatti al nono mese di gravidanza, e la piccola V. (Non si sa il nome della bimba ma solo l’iniziale) potrebbe di fatto decidere di nascere da un momento all’altro, considerando anche che non sarebbe la prima della famiglia: il piccolo Leone è infatti nato con alcune settimane d’anticipo, conindotto, per via di alcuni contenuti problemi gestazionali. In molti si sono chiesti sesi sarebbe trovato costretto a dividersi tra palco e sala, e come avrebbe agito in tal caso: a raccontarlo ora è stata la stessa ...

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - Nick_Lah3y : Ho pubblicato un reel su Instagram per perculare i miei amici e in mezz’ora ha quasi mille visual. *video di Chiara… - GiadaCiuro : Non vedo l’ora di entrare su Instagram e vedere una foto di Chiara Ferragni in ospedale. La mia curiosità non ce la fa più???? -