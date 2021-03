Benno pentito, la sorella non gli crede. "Fabbricava depistaggi e menzogne" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tiziana Paolocci In una lettera la giovane spiega di aver capito subito che era stato il fratello a uccidere e far scomparire i corpi dei genitori Un Benno pentito e affranto, così distante da quel giovane arrogante che con voce gelida Fabbricava «spontanee teorie depistanti e palesi menzogne». Per Madè Neumair l'immagine che gli avvocati vogliono dare del fratello è funzionale agli sviluppi processuali. La 26enne, che vive a Monaco di Baviera dove lavora nel settore sanitario, non crede alle spiegazioni fornite da Benno su quello che è accaduto la sera del 4 gennaio nella loro casa in via Castel Roncolo e, ancora meno, al repentino pentimento del ragazzo, responsabile della morte del padre Peter e della madre Laura Perselli. «Ci vuole ben poco - scrive Madè in una ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tiziana Paolocci In una lettera la giovane spiega di aver capito subito che era stato il fratello a uccidere e far scomparire i corpi dei genitori Une affranto, così distante da quel giovane arrogante che con voce gelida«spontanee teorie depistanti e palesi». Per Madè Neumair l'immagine che gli avvocati vogliono dare del fratello è funzionale agli sviluppi processuali. La 26enne, che vive a Monaco di Baviera dove lavora nel settore sanitario, nonalle spiegazioni fornite dasu quello che è accaduto la sera del 4 gennaio nella loro casa in via Castel Roncolo e, ancora meno, al repentino pentimento del ragazzo, responsabile della morte del padre Peter e della madre Laura Perselli. «Ci vuole ben poco - scrive Madè in una ...

