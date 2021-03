Bancarotta fraudolenta e fatture false, nuovo processo per i genitori di Renzi. Inizierà il 1° giugno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rinviati a giudizio per Bancarotta fraudolenta e fatture falsi i genitori di Matteo Renzi. Il decreto è stato emesso dal giudice dell’udienza preliminare, Giampaolo Boninsegna. I coniugi Tiziano Renzi e Laura Bovoli andranno a processo con altri 16 imputati. La prima udienza è fissata per il 1° giugno. Bancarotta fraudolenta, rinviati a giudizio i genitori di Renzi Lo scorso 3 marzo, in , il pm Luca Turco aveva depositato una memoria integrativa di 40 pagine. Per rafforzare l’accusa nei confronti degli imputati. Per i reati loro contestati nel febbraio 2019 erano finiti agli arresti domiciliari (revocati dopo 18 giorni). Il nuovo processo riguarda il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rinviati a giudizio perfalsi idi Matteo. Il decreto è stato emesso dal giudice dell’udienza preliminare, Giampaolo Boninsegna. I coniugi Tizianoe Laura Bovoli andranno acon altri 16 imputati. La prima udienza è fissata per il 1°, rinviati a giudizio idiLo scorso 3 marzo, in , il pm Luca Turco aveva depositato una memoria integrativa di 40 pagine. Per rafforzare l’accusa nei confronti degli imputati. Per i reati loro contestati nel febbraio 2019 erano finiti agli arresti domiciliari (revocati dopo 18 giorni). Ilriguarda il ...

