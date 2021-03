Avis | donazioni in calo | e Bergamo scivola al terzo posto in Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Una discesa lenta ma costante, dalle quasi 72miladel 2012 alle 59.495 del 2020, anno in cui certamente la pandemia Covid-19 ha influito in maniera decisiva sull’attività dell’provinciale di. Una premessa doverosa, ma rimane comunque il dato peggiore degli ultimi 12 anni: mai le, di sangue intero o aferesi, erano scese sotto le sessantamila unità in questo lasso di tempo. A causare la sensibile contrazione sono state ledi sangue intero, che nel 2020 si sono fermate a 43.278, contro le 47.671 dell’anno precedente: in crescita, invece, lecon procedura di aferesi, passate da 16.093 a 16.217. Un dato, quest’ultimo, che si può giustificare anche con ledi plasma fatte negli ultimi mesi: l’aferesi, infatti, si ...