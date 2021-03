America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 1-1 dopo prime due regate (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa e New Zealand sull’1-1 dopo le prime 2 regate della finale dell’America’s Cup nelle acque di Auckland. New Zealand si è imposta in gara 1 con un vantaggio di 31 secondi. Luna Rossa ha pareggiato i conti aggiudicandosi gara 2 con un margine di 7 secondi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021)e Newsull’1-1ledella finale dell’Cup nelle acque di Auckland. Newsi è imposta in gara 1 con un vantaggio di 31 secondi.ha pareggiato i conti aggiudicandosi gara 2 con un margine di 7 secondi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

