Una giornata nazionale in ricordo di Gianroberto

(Di martedì 9 marzo 2021) Di Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau Il prossimo 12 aprile segnerà il quinto anno dalla scomparsa diCasaleggio. Cinque anni nei quali come Associazione Rousseau abbiamo lavorato incessantemente, dedicando anima e corpo al sogno checi ha lasciato in eredità con un prezioso obiettivo: costruire un ecosistema di democrazia partecipata attraverso la Rete in grado di mettere al centro dei processi decisionali i cittadini. Attraverso questo grande impegno, oggi, la piattaforma Rousseau da lui immaginata 5 anni fa è riuscita ad affermarsi come una tra le migliori al mondo, come recentemente affermato dal report Digital Democracy 2021 redatto dal Solonian Democracy Institute di Dublino, e siamo profondamente orgogliosi di aver realizzato quel progetto che la vita, purtroppo, non gli ha consentito di vedere con i suoi ...