Ultime Notizie Roma del 09-03-2021 ore 15 | 10

(Di martedì 9 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 9 marzo in studio Giulia Ferrigno riunione del comitato tecnico-scientifico chiesta dal governo per valutare nuove misure alla luce dell’aumento dei contagi covid degli esperti A quanto si apprende da portamento delle restrizioni per le zone rosse locali fanno misure più stringenti sul modello Cutugno chiusura nel weekend come durante le vacanze di Natale lo scopo è quello di ridurre l’incidenza per ristabilire il Contact tracing segnalata anche la necessità di estendere la campagna pagina da più soggetti possibili nei tempi più brevi di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti sei stato firmato un accordo tra il fondo governativo Russo e la società pharmabiotech per la produzione in Italia del vaccino sputnik lo annuncia la Camera di Commercio italo russa in ...