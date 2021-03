“Squalifica | ha infranto il regolamento” Isola dei Famosi 2021 | il primo caso scoppia già prima del via

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Tutto pronto per il ritorno dell’dei. Dopo una anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, il reality show di Canale 5 torna in televisione – con doppio appuntamento, lunedì e giovedì – il 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Lady Totti sarà affiancata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nelle vesti di opinioniste della trasmissione, mentre l’inviato dall’sarà invece Massimiliano Rosolino, ex nuotatore italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. L’deisi svolgerà come sempre in Honduras. Inizialmente si era parlato di spostare il reality in Spagna a causa della covid, ma alla fine la produzione ha deciso di tornare nell’ormai conosciuta da tutti. ...