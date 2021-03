Riforma PA, Brunetta: no al modello dei concorsi centralizzati (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha annunciato che verrà abbandonato il modello dei concorsi centralizzati con graduatorie a scorrimento e durate pluriennali per accedere alla PA. “Un concorso non può durare dieci anni”, ha detto in occasione della sua audizione sulle linee programmatiche presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato. “I percorsi di selezione saranno resi digitali, trasparenti e meglio focalizzati sulle esigenze e i fabbisogni delle singole amministrazioni centrali e locali – ha spiegato il ministro – anche mutuando modelli all’avanguardia utilizzati nelle organizzazioni internazionali e facendo confluire gli stessi sul portale unico per il reclutamento, che sarà l’infrastruttura tecnologica di gestione dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Pubblica Amministrazione Renatoha annunciato che verrà abbandonato ildeicon graduatorie a scorrimento e durate pluriennali per accedere alla PA. “Un concorso non può durare dieci anni”, ha detto in occasione della sua audizione sulle linee programmatiche presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato. “I percorsi di selezione saranno resi digitali, trasparenti e meglio focalizzati sulle esigenze e i fabbisogni delle singole amministrazioni centrali e locali – ha spiegato il ministro – anche mutuando modelli all’avanguardia utilizzati nelle organizzazioni internazionali e facendo confluire gli stessi sul portale unico per il reclutamento, che sarà l’infrastruttura tecnologica di gestione dei ...

