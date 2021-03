Riduzioni fiscali per i commercianti | l’iniziativa di un sindaco Napoletano

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il comune di Somma Vesuviana, attraversodel proprioSalvatore Di Sarno, ha deciso di andare incontro a queiche stanno vivendo l’ennesima crisi economica intervenendo sul sistema fiscale. Di Sarno: “Per tutte quelle attività che hanno dovuto chiudere durante questa pandemia sarà eliminata la parte variabile in relazione al periodo di chiusura. E’ giusto, corretto andare incontro a quei, a quelle imprese chiuse e che sono in difficoltà per l’emergenza sanitaria”. “Per tutte quelle attività che hanno dovuto chiudere durante questa pandemia sarà eliminata la parte variabile in relazione al periodo di chiusura. E’ giusto, corretto andare incontro a quei, a quelle imprese chiuse e che sono in difficoltà per la ...

