Pesce “zombie” sconvolge gli scienziati | si riteneva estinto da almeno 20 anni

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 9 marzo 2021) Il ritrovamento di unritenutoda20ha strabiliato la comunità scientifica che adesso indaga. Nel 1998 lo stato di Victoria ha dichiaratoil Mogurda Adspersa, una specie di pesci che abbondava in tutta l’Australia del sud. Per oltre vent’si è pensato dunque che la specie fosse ormai solo un ricordo, ma nel 2019 il ritrovamento di un esemplare nel lago Kerang ha portato la comunità scientifica a cambiare idea e a cercare nuove prove dell’esistenza di questi pesci d’acqua dolce. Nel giro di qualche mese sono stati trovati altri 79 esemplari della stessa specie, un numero sufficiente per poter dare avvio ad un programma di ripopolazione dei laghi e scongiurare quell’estinzione annunciata troppo presto. Da duea ...