Pd: Serracchiani, 'le Sardine vogliono aiutarlo o seppellirlo?' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Benvenuto a chi vuole aiutare il Pd a uscire da un difficile passaggio politico, ma se il contributo consiste nel darci per ‘tossici' e nell'invitarci a ‘seppellire i nostri morti' allora non ci siamo proprio. Per lavorare insieme occorre rispetto reciproco". Lo dice Debora Serracchiani replicando alle dichiarazioni del leader delle Sardine Mattia Santori. "Nonostante tutto, malgrado tutto, il Pd è vivo, è capace di soffrire e di lottare ancora: non ci sto a liquidare il partito che ho contribuito a fondare. Hanno tutto il mio rispetto le migliaia di militanti che vivono con sconcerto questo momento e giustamente pretendono dai dirigenti la responsabilità di risolvere una crisi che non hanno voluto -dice la vice presidente dem-. Vanno ringraziate le migliaia di cittadini che si sono mobilitate sotto le insegne delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Benvenuto a chi vuole aiutare il Pd a uscire da un difficile passaggio politico, ma se il contributo consiste nel darci per ‘tossici' e nell'invitarci a ‘seppellire i nostri morti' allora non ci siamo proprio. Per lavorare insieme occorre rispetto reciproco". Lo dice Deborareplicando alle dichiarazioni del leader delleMattia Santori. "Nonostante tutto, malgrado tutto, il Pd è vivo, è capace di soffrire e di lottare ancora: non ci sto a liquidare il partito che ho contribuito a fondare. Hanno tutto il mio rispetto le migliaia di militanti che vivono con sconcerto questo momento e giustamente pretendono dai dirigenti la responsabilità di risolvere una crisi che non hanno voluto -dice la vice presidente dem-. Vanno ringraziate le migliaia di cittadini che si sono mobilitate sotto le insegne delle ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Serracchiani, 'le Sardine vogliono aiutarlo o seppellirlo?'... - rotre54 : #pdnetwork #pd @pdnetwork #Dubai #Nazareno #lariachetira #lariachetirala7 #8marzo #Zingaretti #Sardine… - mariomariov1 : Le sardine i nuovi incapaci come i grillini . Non votarli é un bene per tutti e per il paese. @MT_Meli_… - AntoninoMi : - ILBARBA_ : @fattoquotidiano Le “sardine”, che hanno dimostrato scarsa cultura e scarsa intelligenza politica, posso rientrare… -