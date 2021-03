Pd, domenica il segretario: in pole Letta “preoccupato dalla crisi” (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo uno stallo durato più giorni, il Pd tenta di ritrovare la rotta giusta per risolvere il problema della leadership. Oggi il primo passo concreto, con la decisione di tenere l’Assemblea nella sola giornata di domenica e non più nel week end. Come ha spiegato la presidente Valentina Cuppi, domenica alle 9,30 ci sarà l’Assemblea “in modalità webinar da remoto per l’elezione del segretario nazionale del Pd”. Un segnale che le aree interne del Pd stavano cercando con decisione di chiudere la partita, con una prima intesa sulla ‘dead line’ di domenica: “Non possiamo tirarla per le lunghe, non sarebbe serio e in queste condizioni non reggeremmo”, è il ragionamento fatto da uno dei big del Nazareno mentre per tutta la giornata è infuriata la polemica sugli attacchi al Pd da parte delle Sardine e di Rocco ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo uno stallo durato più giorni, il Pd tenta di ritrovare la rotta giusta per risolvere il problema della leadership. Oggi il primo passo concreto, con la decisione di tenere l’Assemblea nella sola giornata die non più nel week end. Come ha spiegato la presidente Valentina Cuppi,alle 9,30 ci sarà l’Assemblea “in modalità webinar da remoto per l’elezione delnazionale del Pd”. Un segnale che le aree interne del Pd stavano cercando con decisione di chiudere la partita, con una prima intesa sulla ‘dead line’ di: “Non possiamo tirarla per le lunghe, non sarebbe serio e in queste condizioni non reggeremmo”, è il ragionamento fatto da uno dei big del Nazareno mentre per tutta la giornata è infuriata lamica sugli attacchi al Pd da parte delle Sardine e di Rocco ...

