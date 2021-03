«Mi ha tradita». Meghan Markle attacca papà Thomas (in una clip inedita dell’intervista bomba) (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre il mondo non smette di parlare dell’intervista shock con cui Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la royal family, scopriamo che molto materiale della chiacchierata con Oprah Winfrey è rimasto in sala di montaggio. E non per mancanza di interesse, bensì per mancanza di tempo. Ma i social network non hanno i limiti, in termini di durata, di un programma televisivo. E così iniziano a spuntare clip inedite che fanno luce su alcune questioni rimaste fuori dallo speciale trasmesso domenica sera. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre il mondo non smette di parlare dell’intervista shock con cui Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la royal family, scopriamo che molto materiale della chiacchierata con Oprah Winfrey è rimasto in sala di montaggio. E non per mancanza di interesse, bensì per mancanza di tempo. Ma i social network non hanno i limiti, in termini di durata, di un programma televisivo. E così iniziano a spuntare clip inedite che fanno luce su alcune questioni rimaste fuori dallo speciale trasmesso domenica sera.

