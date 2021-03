Meteo Roma: previsioni per mercoledì 10 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Giornata caratterizzata dal bel tempo con qualche nube al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutto il territorio. Temperature comprese tra +6°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 10 marzo Tempo in prevalenza stabile nella giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite nelle ore diurne, residue piogge sul Frusinate; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni su tutto il Lazio. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 10 marzo Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con sole prevalente. In serata si rinnovano le condizioni di bel tempo cieli poco o ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) Giornata caratterizzata dal bel tempo con qualche nube al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutto il territorio. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.Lazio:per10Tempo in prevalenza stabile nella giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite nelle ore diurne, residue piogge sul Frusinate; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni su tutto il Lazio.Italia:per10Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con sole prevalente. In serata si rinnovano le condizioni di bel tempo cieli poco o ...

Advertising

quartomiglio : RT @romatoday: #Meteo a Roma e nel Lazio: ancora pioggia e maltempo, nuova allerta della Protezione Civile - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 16h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h NO Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 4.9 °C Umidità: 76 % P… - giuliog : RT @romatoday: #Meteo a Roma e nel Lazio: ancora pioggia e maltempo, nuova allerta della Protezione Civile - romatoday : #Meteo a Roma e nel Lazio: ancora pioggia e maltempo, nuova allerta della Protezione Civile - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 15h | Meteo attuale Vento: 5.0 km/h SSO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: 4.6 °C Umidità: 71 %… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Paura ad Ardea: fulmine colpisce un'abitazione, elettrodomestici 'carbonizzati' ( L 'allerta meteo per la giornata di oggi è stata diramata a causa delle terribili condizioni meteorologiche che si sono abbattute su Roma città ma anche sul litorale.

Meteo, le previsioni di mercoledì 10 marzo A Roma cielo sereno e temperature tra 7 e 15 gradi. A Firenze meteo simile, con termometro tra 3 e 15 gradi. Le previsioni al Sud e in Sicilia Al Sud la giornata sarà caratterizzata da tempo ...

Meteo Roma e Lazio 9 marzo: piogge e temporali, temperature in calo Fanpage.it Domani c'è Scafati-Atlante Roma: è spareggio per le finali di Coppa Test infrasettimanale per la Givova Scafati (nella foto Rossato). Domani alle 18 il PalaMangano ospiterà il recupero della undicesima giornata di andata del campionato di serie ...

Paura ad Ardea: fulmine colpisce un’abitazione, elettrodomestici “carbonizzati” (FOTO) L‘allerta meteo per la giornata di oggi è stata diramata a causa delle terribili condizioni meteorologiche che si sono abbattute su Roma città ma anche sul litorale. Leggi anche: Maltempo a Roma: Pont ...

L 'allertaper la giornata di oggi è stata diramata a causa delle terribili condizioni meteorologiche che si sono abbattute sucittà ma anche sul litorale.cielo sereno e temperature tra 7 e 15 gradi. A Firenzesimile, con termometro tra 3 e 15 gradi. Le previsioni al Sud e in Sicilia Al Sud la giornata sarà caratterizzata da tempo ...Test infrasettimanale per la Givova Scafati (nella foto Rossato). Domani alle 18 il PalaMangano ospiterà il recupero della undicesima giornata di andata del campionato di serie ...L‘allerta meteo per la giornata di oggi è stata diramata a causa delle terribili condizioni meteorologiche che si sono abbattute su Roma città ma anche sul litorale. Leggi anche: Maltempo a Roma: Pont ...