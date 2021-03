L’insostenibile costo della carne. Per ogni kg di bovino o maiale 19 euro in più: il vero prezzo, inclusi i danni ambientali e sanitari | LO STUDIO (Di martedì 9 marzo 2021) Un hamburger di manzo da 100 grammi riposto nel carrello della spesa non costa solo il prezzo visibile sullo scontrino. C’è un costo ‘nascosto’, aggiuntivo, di almeno 1,9 euro, che corrisponde al valore economico dei danni ambientali (1,35 euro) e sanitari (54 centesimi) prodotti durante il ciclo di vita di quell’etto di carne di bovino. Significa 19 euro al chilo. Stessa cifra anche per la carne di maiale lavorata: in questo caso, però, un chilo di prosciutto, mortadella, wurstel o salame costa in media 5 euro per i danni ambientali, ma 14 euro per quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Un hamburger di manzo da 100 grammi riposto nel carrellospesa non costa solo ilvisibile sullo scontrino. C’è un‘nas’, aggiuntivo, di almeno 1,9, che corrisponde al valore economico dei(1,35) e(54 centesimi) prodotti durante il ciclo di vita di quell’etto didi. Significa 19al chilo. Stessa cifra anche per ladilavorata: in questo caso, però, un chilo di prosciutto, morta, wurstel o salame costa in media 5per i, ma 14per quelli ...

