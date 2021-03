La tromba di Fresu per il Bosco della Memoria Giovedì 18 ci sarà anche il premier Draghi

Advertising

zazoomblog : Il primo albero per il Bosco della Memoria: con Mario Draghi e la tromba di Fresu - #primo #albero #Bosco #della… - amber10castle : RT @LDani59: Poi, in un giorno di primavera, dentro una luce meravigliosa, mi viene una nota che aveva un significato totalmente nuovo. La… - LDani59 : Poi, in un giorno di primavera, dentro una luce meravigliosa, mi viene una nota che aveva un significato totalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : tromba Fresu

BergamoNews.it

Simbolica, senza pubblico e con ladi Paoloin apertura e in chiusura, a sottolineare idealmente la necessità di rompere il silenzio con qualcosa che rimanga e cresca, senza fare un inutile rumore. Come la musica. Come le ...Simbolica, senza pubblico e con ladi Paoloin apertura e in chiusura , a sottolineare idealmente la necessità di rompere il silenzio con qualcosa che rimanga e cresca, senza fare un inutile rumore. Come la musica. Come le ...Alle 12 di giovedì 18 marzo 2021 - in concomitanza con la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid - la cerimonia di posa di un tiglio adulto al parco della Trucca ...Un secolo di Astor Piazzolla. La seconda edizione del Mediterraneo Radio Festival è dedicata ai cento anni dalla nascita del grande musicista argentino. Dieci gli appuntamenti dall’11 al 22 marzo al P ...