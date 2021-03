Koulibaly e Mario Rui in diffida, due giornate a D’Aversa. Stop anche per Conte e Cosmi (Di martedì 9 marzo 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato le decisioni del giudice sportivo per il prossimo turno di campionato. Saranno otto i giocatori squalificati: Rincon (Torino), Colley (Sampdoria), Dabo (Benevento), Destro e Masiello (Genoa), Kucka (Parma), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari). Koulibaly e Mario Rui sono entrati in diffida dopo il giallo ricevuto col Bologna. Cordaz (Crotone) ha ricevuto un’ammenda di 1.500 euro per aver ricevuto un cartellino giallo per proteste (la sanzione è aggravata perché capitano della squadra). D’Aversa ha ricevuto due giornate di squalifica per le espressioni gravemente offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Un turno di Stop invece per Conte (ammonito da diffidato) e Cosmi (per un’espressione blasfema ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato le decisioni del giudice sportivo per il prossimo turno di campionato. Saranno otto i giocatori squalificati: Rincon (Torino), Colley (Sampdoria), Dabo (Benevento), Destro e Masiello (Genoa), Kucka (Parma), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari).Rui sono entrati indopo il giallo ricevuto col Bologna. Cordaz (Crotone) ha ricevuto un’ammenda di 1.500 euro per aver ricevuto un cartellino giallo per proteste (la sanzione è aggravata perché capitano della squadra).ha ricevuto duedi squalifica per le espressioni gravemente offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Un turno diinvece per(ammonito dato) e(per un’espressione blasfema ...

