Il vaccino AstraZeneca sta avendo effetti collaterali inaspettati? (Di martedì 9 marzo 2021) (foto: Unsplash)Anzitutto, niente allarmismi: le notizie che negli ultimi giorni si rincorrono a proposito degli effetti collaterali determinati dal vaccino targato AstraZeneca e sviluppato a Oxford sono sostanzialmente corrette, ma descrivono una situazione non molto diversa da quella che ci si sarebbe potuti attendere con una campagna vaccinale intensiva rivolta a una fascia molto ristretta della popolazione. Il problema sollevato, infatti, non riguarda la gravità delle reazioni avverse, ossia la condizione individuale della singola persona, quanto piuttosto il disservizio determinato dal fatto che tanti (per esempio insegnanti e altro personale scolastico) si stiano assentando dal lavoro quasi contemporaneamente. Forse, con il senno di poi, si sarebbero potute semmai distribuire le somministrazioni su un arco di ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) (foto: Unsplash)Anzitutto, niente allarmismi: le notizie che negli ultimi giorni si rincorrono a proposito deglideterminati daltargatoe sviluppato a Oxford sono sostanzialmente corrette, ma descrivono una situazione non molto diversa da quella che ci si sarebbe potuti attendere con una campagna vaccinale intensiva rivolta a una fascia molto ristretta della popolazione. Il problema sollevato, infatti, non riguarda la gravità delle reazioni avverse, ossia la condizione individuale della singola persona, quanto piuttosto il disservizio determinato dal fatto che tanti (per esempio insegnanti e altro personale scolastico) si stiano assentando dal lavoro quasi contemporaneamente. Forse, con il senno di poi, si sarebbero potute semmai distribuire le somministrazioni su un arco di ...

