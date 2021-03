Il grido di dolore per Mertens, che stretta al cuore vederlo in queste condizioni (Di martedì 9 marzo 2021) Vecchio, ti chiameranno vecchio. Mentre infili il cambio con Osimhen e ti rendi conto che quella non è una porta girevole, come negli hotel quando da bambini non ne saresti uscito mai. Non è una giostra, è una penitenza. Si esce e basta. Inabile seppur arruolato, sarai giudicato come tale. Apprezzeranno intimamente il sacrificio, ma non troppo. In fondo, sei sempre pagato per quello: giocare e soffrire, possibilmente senza farlo pesare troppo, grazie. Dries Mertens, di cui conserviamo il ricordo photoshoppato sulle spalle di Maradona perché non ci facciamo mai mancare lo spunto iconografico se serve a colorare un record, è invece una faccia triste, solitaria e finale. E’ inguardabile, letteralmente. Nel senso che così non vorremmo vederlo mai. Abbandona il campo mentre tutt’attorno sta montando il 3-1 al Bologna, con la cadenza delle pessime occasioni, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Vecchio, ti chiameranno vecchio. Mentre infili il cambio con Osimhen e ti rendi conto che quella non è una porta girevole, come negli hotel quando da bambini non ne saresti uscito mai. Non è una giostra, è una penitenza. Si esce e basta. Inabile seppur arruolato, sarai giudicato come tale. Apprezzeranno intimamente il sacrificio, ma non troppo. In fondo, sei sempre pagato per quello: giocare e soffrire, possibilmente senza farlo pesare troppo, grazie. Dries, di cui conserviamo il ricordo photoshoppato sulle spalle di Maradona perché non ci facciamo mai mancare lo spunto iconografico se serve a colorare un record, è invece una faccia triste, solitaria e finale. E’ inguardabile, letteralmente. Nel senso che così non vorremmomai. Abbandona il campo mentre tutt’attorno sta montando il 3-1 al Bologna, con la cadenza delle pessime occasioni, ...

