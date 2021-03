I due cani di Biden allontanati dalla Casa Bianca e rispediti in Delaware: Major ha morso un addetto alla sicurezza (Di martedì 9 marzo 2021) Per Joe e Jill Biden è arrivata una grana che non ti aspetti: la first couple americana è stata costretta a rispedire i due pastori tedeschi di famiglia, Major e Champ, nella pro ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 9 marzo 2021) Per Joe e Jillè arrivata una grana che non ti aspetti: la first couple americana è stata costretta a rispedire i due pastori tedeschi di famiglia,e Champ, nella pro ... sul sito.

