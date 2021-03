Garavaglia: "Pasqua? Puntiamo a riaprire per l'estate. È più sicuro" (Di martedì 9 marzo 2021) Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, ha parlato in merito alle riaperture per il periodo Pasquale. Lo ha fatto salendo a bordo della 'Grandiosa', la nave della Msc ripartita lo scorso agosto con ... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021) Massimo, ministro del Turismo, ha parlato in merito alle riaperture per il periodole. Lo ha fatto salendo a bordo della 'Grandiosa', la nave della Msc ripartita lo scorso agosto con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Con un'accelerazione sui vaccini e l'arrivo dell'estate sarà possibile vedere segnali positivi per il turismo in It… - HuffPostItalia : Garavaglia: 'Aperture per Pasqua? Puntiamo all'estate' - chilisummer : Hanno usato i nostri voti per spingere questi fenomeni del lockdown eterno e dei braccialetti elettronici - ErasmoPartenope : RT @chilisummer: Il segnale di ottimismo sarebbe il braccialetto elettronico per i croceristi? - ErasmoPartenope : RT @chilisummer: Avevamo perso il ministro del turismo quando il suo governo ha chiuso le piste da sci (per riaprire a Pasqua, credo) e ade… -