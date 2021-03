Federer si allena prima del ritorno in campo a Doha | video

Leggi su panorama

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo 13 mesi di assenza per covid ed infortuni al ginocchio Rogerè pronto a tornare in gara in un torneo ufficiale Atp. Il campione svizzero scenderà domani in, in Qatar. L'attesa per il suoinè altissima e la domanda sempre la stessa? Tornerà ad essere il campione di sempre? Guarda tutti iRoland Garros: Nadal battee vola in finale NoneNonecolpo attorno rete Kyrgios Us Open tennisNone