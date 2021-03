Dimissioni de Majo | il sindaco de Magistris | “Ingratitudine”

Yogaolic : RT @rep_napoli: Dimissioni Eleonora De Majo, de Magistris: 'Ingratitudine' [aggiornamento delle 17:30] - rep_napoli : Dimissioni Eleonora De Majo, de Magistris: 'Ingratitudine' [aggiornamento delle 17:30] - paolochiariello : #Juorno #deMagistris ho saputo delle dimissioni dell’assessore #DeMajo dai #media - juornoit : #Juorno #deMagistris ho saputo delle dimissioni dell’assessore #DeMajo dai #media - sudreporter : #Napoli, volano stracci nel movimento Dema: dopo le dimissioni dell'assessora De Majo la risposta al vetriolo di… -

'Ho appreso dagli organi di informazione delledi Eleonora dema io non mi pento della scelta di aver nominato Eleonora Assessore alla cultura, una scelta, tra l'altro, anche criticata in città. Ma va bene così, dai giovani si ......la Dein una lunga lettera: sia per l'inchiesta sulla statua di Maradona che per la candidatura a sindaco di Alessandra Clemente) : "Ho appreso dagli organi di informazione delle sue-...Bene, all’improvviso, De Majo dice di non riconoscersi più nel progetto arancione; di contro vi si riconosceva quando ha studiato per la delega alla Cultura dal suo predecessore Daniele, ed è stata pr ...Napoli – A novembre 2019, quando fu nominata da De Magistris assessora alla cultura, non fece nemmeno in tempo a varcare il portone di Palazzo San Giacomo che già innescò la prima polemica. E’ stato i ...