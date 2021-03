Covid, Garattini: “Adesso l’Italia inizi a produrre i vaccini” (Di martedì 9 marzo 2021) “Ora abbiamo la necessità di produrre i vaccini. Siamo il sesto Paese più industrializzato del mondo e dobbiamo avere la nostra produzione di vaccini. Anche perché non sappiamo se dobbiamo vaccinarci ogni anno o dovremo farlo seguendo le varianti. Potevamo farlo sei mesi fa, i problemi vanno previsti per affrontarli seriamente e ora per l’Italia è tempo di agire”. Silvio Garattini non ha dubbi. l’Italia deve iniziare a produrre i vaccini. Lo ribadisce nell’occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Il futuro della nostra salute. Il Servizio Sanitario nazionale che dobbiamo sognare”. La saggezza del 92enne scienziato e farmacologo di fama mondiale, fondatore nel 1963 dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, non manca di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) “Ora abbiamo la necessità di. Siamo il sesto Paese più industrializzato del mondo e dobbiamo avere la nostra produzione di. Anche perché non sappiamo se dobbiamo vaccinarci ogni anno o dovremo farlo seguendo le varianti. Potevamo farlo sei mesi fa, i problemi vanno previsti per affrontarli seriamente e ora perè tempo di agire”. Silvionon ha dubbi.deveare a. Lo ribadisce nell’occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Il futuro della nostra salute. Il Servizio Sanitario nazionale che dobbiamo sognare”. La saggezza del 92enne scienziato e farmacologo di fama mondiale, fondatore nel 1963 dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, non manca di ...

