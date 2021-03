Ad un anno dal primo lockdown, la nostra battaglia contro il Covid ancora non è terminata (Di martedì 9 marzo 2021) “Andrà tutto bene” si leggeva sui balconi di un’Italia che esattamente un anno fa piombò in quello che probabilmente è stato, ed è tuttora, uno dei periodi più bui dei suoi ultimi decenni. No, non andava tutto bene. La pandemia ci ha tolto tanto, e non tutto ci potrà essere ridato. Ma ha saputo anche creare unità laddove sembrava non potesse esserci altro che incertezza e solitudine. Ad un anno dal primo lockdown, molte cose non sono cambiate e anche la speranza talvolta vacilla. Però è vero, che andrà tutto bene. O perlomeno dovrà farlo. Un anno di incertezze e continue attese Siamo stati travolti da un nemico comune, senza viso, se non quello della sofferenza degli anziani soli, dei medici stravolti, dei giovani spenti nei loro anni che dovrebbero essere di fuoco. Davanti a noi il sistema si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) “Andrà tutto bene” si leggeva sui balconi di un’Italia che esattamente unfa piombò in quello che probabilmente è stato, ed è tuttora, uno dei periodi più bui dei suoi ultimi decenni. No, non andava tutto bene. La pandemia ci ha tolto tanto, e non tutto ci potrà essere ridato. Ma ha saputo anche creare unità laddove sembrava non potesse esserci altro che incertezza e solitudine. Ad undal, molte cose non sono cambiate e anche la speranza talvolta vacilla. Però è vero, che andrà tutto bene. O perlomeno dovrà farlo. Undi incertezze e continue attese Siamo stati travolti da un nemico comune, senza viso, se non quello della sofferenza degli anziani soli, dei medici stravolti, dei giovani spenti nei loro anni che dovrebbero essere di fuoco. Davanti a noi il sistema si è ...

Advertising

TeresaBellanova : Oggi, a quasi un anno esatto dall'inizio della pandemia, l'Italia ha superato le 100mila vittime per covid. Un nume… - EnricoLetta : Oggi è l’ #8marzo. Lo celebriamo, ma ripartiamo domani dal significato particolare e drammatico di questo #8marzo,… - rtl1025 : ?? L'Italia supera la soglia delle 100mila #vittime per #COVID19. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trev… - meredith_gal : RT @Una_Gioia_Mai: È passato un anno dal primo lockdown e si rischia un altro lockdown #lockdownitalia - xyepiei : un anno dal lockdown nazionale e dopo un anno sono in zona arancione scuro e quarantena fiduciaria con sintomi ?? -