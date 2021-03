15 studenti che sono più bravi a copiare che a studiare (Di martedì 9 marzo 2021) Vi è mai capitato di essere costretti ad imbrogliare per riuscire a superare un particolare esame o una prova scritta? Nel corso degli anni, moltissimi studenti hanno manifestato la loro creatività per cercare di “fregare il sistema” e superare quei compiti così complicati, cercando di fare meno fatica possibile. In un’era in cui ancora il mondo digitale non era disponibile bisognava davvero spremersi le meningi per riuscire ad escogitare i metodi corretti per copiare. Ecco alcune foto che dimostrano come alcune persone hanno letteralmente rotto i canoni del sistema, per riuscire ad imbrogliare ai loro esami. 1. Una finta ferita può essere un buon modo per nascondere qualche informazione all’interno del cerotto 2. Sfruttare il fatto di essere una ragazza, alzando un po’la gonna. 3. Chissà quanto tempo ha impiegato per ricopiare tutti ... Leggi su virali.video (Di martedì 9 marzo 2021) Vi è mai capitato di essere costretti ad imbrogliare per riuscire a superare un particolare esame o una prova scritta? Nel corso degli anni, moltissimihanno manifestato la loro creatività per cercare di “fregare il sistema” e superare quei compiti così complicati, cercando di fare meno fatica possibile. In un’era in cui ancora il mondo digitale non era disponibile bisognava davvero spremersi le meningi per riuscire ad escogitare i metodi corretti per. Ecco alcune foto che dimostrano come alcune persone hanno letteralmente rotto i canoni del sistema, per riuscire ad imbrogliare ai loro esami. 1. Una finta ferita può essere un buon modo per nascondere qualche informazione all’interno del cerotto 2. Sfruttare il fatto di essere una ragazza, alzando un po’la gonna. 3. Chissà quanto tempo ha impiegato per ritutti ...

Advertising

AzzolinaLucia : Da oggi 6 milioni di studentesse e studenti sono a casa ed è facile prevedere che nel giro di poche ore il numero c… - ricpuglisi : Draghi ringrazia studenti, famiglie, insegnanti e lavoratori. E inizia dicendo che il governo ha PIÙ responsabilit… - _Carabinieri_ : Ostaggi – Attacco allo scuolabus: il 13 marzo in prima serata su Canale @NOVE il docufilm che racconta il dirottame… - sunsetodown : RT @MariuzzoAndrea: Ma peggio dei docenti scadenti sono gli studenti leccaculo che non ho bloccato perché pensavo che da me potessero impar… - LaPortadiVetro : Forniamo ai nostri ragazzi gli strumenti per far sì che questo periodo di crisi li fortifichi e non li abbatta. Non… -