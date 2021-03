Vittorio Bosio presidente del CSI per altri 4 anni

(Di lunedì 8 marzo 2021)rielettonazionale del CSI: guiderà la più grande associazione sportiva di ispirazione cristiana per il quadriennio olimpico 2021-2024è stato confermatonazionale del Centro Sportivo Italiano. La guida dell’associazione per il quadriennio olimpico 2021-2024 gli è stata ratificata sabato 6 marzo dall’Assemblea nazionale elettiva del CSI, tenutasi attraverso il voto online… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

princigallomich : Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI - quotidianodirg : Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI - blogsicilia : #notizie #sicilia Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI - -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Bosio

Quotidiano di Sicilia

ROMA -è stato confermato presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano. La guida dell'associazione per il quadriennio olimpico 2021 - 2024 gli è stata ratificata dall'Assemblea nazionale ...è stato confermato presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano. La guida dell'associazione per il quadriennio olimpico 2021 - 2024 gli è stata ratificata dall'Assemblea nazionale ...Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI: guiderà la più grande associazione sportiva di ispirazione cristiana per il quadriennio olimpico 2021-2024 Vittorio Bosio è stato confermato presi ...Sarà ancora il numero uno del Comitato provinciale di Lecce ad essere il vice presidente nazionale della più grande associazione sportiva di ispirazione cristiana per il quadriennio olimpico 2021-2024 ...