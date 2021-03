Udinese | Gotti nella bufera | beccato dalla Polizia in una festa privata | multato per violazione delle norme anti-Covid

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nemmeno il tempo di festeggiare il successo in campionato contro il Sassuolo che l’allenatore dell’Lucaha dovuto fare i conti con una disavventura. Il tecnico bianconero è stato infattidalle forze dell’ordine in unainsieme ad altre 7 persone in appartamento di via Marangoni, a Udine,notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Laè stata realizzata dopo il successo dei bianconerisfida del campionato di Serie A contro il Sassuolo, tre punti che hanno permesso all’di ipotecare la salvezza. Il lavoro svolto daè stato veramente eccezionale. Il provvedimento nei confronti diFoto di Elisabetta Baracchi / AnsaL’allenatore ...

L'allenatore dell', Luca, è stato multato nel corso di una cena che si stava svolgendo in un appartamento privato del centro di Udine. La sanzione è stata elevata la notte scorsa dai Carabinieri del ...Il mister dell', Luca, è stato multato sabato sera nel corso di una cena in un appartamento privato nel centro di Udine. Ad allertare i Carabinieri sono stati i vicini di casa, che si sono lamentati ...L'allenatore della squadra friulana dovrà pagare una multa di 400 euro per aver violato le restrizioni in vigore a causa del Covid.Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è stato multato per non aver rispettato le norme anti-Covid. Il tecnico dei friulani, come riportato da Il Gazzettino, ha partecipato a una festa in un appartament ...