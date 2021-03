PS5: il DualSense eliminerebbe completamente l'input lag presente nel DualShock di PS4 (Di lunedì 8 marzo 2021) Anche se Sony deve affrontare una class action a causa dei problemi con il drifting del DualSense di PS5, almeno nel caso della connettività, gli ingegneri giapponesi sono stati in grado di risolvere un problema che affliggeva il controller DualShock di PS4. Uno degli utenti del forum Reddit ha deciso di verificare con molta attenzione se il DualSense di PlayStation 5 presentasse l'input lag già visto nel controller PS4: a suo avviso, indipendentemente dal fatto che utilizziamo una connessione cablata o wireless, possiamo contare sugli stessi risultati. I risultati confermano che Sony ha risolto il problema del DualShock 4 che aveva più input lag su una connessione cablata rispetto al wireless su PlayStation 4. Ora in entrambe le situazioni possiamo essere sicuri che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021) Anche se Sony deve affrontare una class action a causa dei problemi con il drifting deldi PS5, almeno nel caso della connettività, gli ingegneri giapponesi sono stati in grado di risolvere un problema che affliggeva il controllerdi PS4. Uno degli utenti del forum Reddit ha deciso di verificare con molta attenzione se ildi PlayStation 5 presentasse l'lag già visto nel controller PS4: a suo avviso, indipendentemente dal fatto che utilizziamo una connessione cablata o wireless, possiamo contare sugli stessi risultati. I risultati confermano che Sony ha risolto il problema del4 che aveva piùlag su una connessione cablata rispetto al wireless su PlayStation 4. Ora in entrambe le situazioni possiamo essere sicuri che ...

