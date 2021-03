Premier League | oggi in programma Chelsea-Everton e West Ham-Leeds Il programma completo della 27a giornata

(Di lunedì 8 marzo 2021), inalla ore 19, eHam –, inalle ore 21, chiuderanno la 27adi, che visto il trionfo, nel derby di Manchester, dello United di Ole Gunnar Solskjær in casa del City di Pep Guardiola per 2-0. Bene anche Leicester, vittorioso 2-1 sul campo del Brighton, e Tottenham, che ha superato 4-1 il Crystal Palace. Prosegue la crisi del Liverpool che ha perso ad Anfield per mano del Fulham. Ecco il: SABATO 6 MARZO Burnley-Arsenal 1-1 Sheffield United-Southampton 0-2 Aston Villa-Wolverhampton 0-0 Brighton & Hove Albion-Leicester City 1-2DOMENICA 7 ...

Advertising

SkySport : MAN. CITY-MAN. UNITED 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Fernandes (2') ? #Shaw (50') ? Premier League - 27^ Giornata ?… - tuttosport : #Klopp: 'Priorità ai club, niente giocatori alle nazionali' ?? - Milannews24_com : Premier League, il Manchester United stende il City nel derby - SiamoPartenopei : Corbo: 'Gattuso vuole la Premier League, Sarri è atteso a Roma' - Mingaball : RT @infobetting: Chelsea-Everton (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

, il saluto fra Guardiola e Solskjaer dopo il derby vinto per 2 - 0 dal Manchester United sul Manchester City. Le ...L'ennesima sconfitta casalinga del Liverpool ha scatenato l'ira di tanti ex e le critiche dei media. Non si risparmia neppure Jamie Carragher , storica leggenda del club inglese, che parlando a Sky ...Capace di mettersi in mostra con la casacca del Monaco durante la stagione in corso, Aurelien Tchouameni, ventunenne centrocampista centrale francese, starebbe diventando un obiettivo di ...Mentre la Juventus di Andrea Pirlo si prepara per la partita più importante della stagione, il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Porto, gli uomini di mercato bianconeri ragio ...