Palmanova: Una sedia rossa per ricordare Un posto occupato (Di lunedì 8 marzo 2021) Da questa mattina, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, nell’atrio del Palazzo Comunale di Palmanova è presente una sedia rossa con, alla base, due scarpe dello stesso colore. “Vogliamo ricordare le tante donne che hanno subito violenza e che, purtroppo, non ci sono più, Un posto occupato è una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne. Quest’anno, causa pandemia, non è stato possibile organizzare i tradizionali appuntamenti, come mostre, dibattiti o presentazioni di libri. Nonostante questo, non possiamo dimenticare di ricordare questa Giornata”, sottolinea Simonetta Comand, assessore comunale alle pari opportunità. Un modo, per l’Amministrazione comunale, di dare attenzione alle tematiche femminili e, in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) Da questa mattina, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, nell’atrio del Palazzo Comunale diè presente unacon, alla base, due scarpe dello stesso colore. “Vogliamole tante donne che hanno subito violenza e che, purtroppo, non ci sono più, Unè una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne. Quest’anno, causa pandemia, non è stato possibile organizzare i tradizionali appuntamenti, come mostre, dibattiti o presentazioni di libri. Nonostante questo, non possiamo dimenticare diquesta Giornata”, sottolinea Simonetta Comand, assessore comunale alle pari opportunità. Un modo, per l’Amministrazione comunale, di dare attenzione alle tematiche femminili e, in ...

