Nuova truffa su Whatsapp rivolta alle donne: come evitarla (Di lunedì 8 marzo 2021) Arriva la Nuova truffa su Whatsapp indirizzata alle donne. Stanno arrivando in questa giornata messaggi con una promozione per comprare scarpe di marca a buon prezzo. E' in realtà nient'altro che una truffa. Quello che sta accadendo di recente è che le truffe arrivano attraverso messaggi inviati da "contatti amici". E anche stavolta è così.

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa Come non incorrere in truffe telefoniche: ecco i trucchi dei call center ...a stipulare un maggior numero di contratti possibile o quanto meno di rifilare qualche nuova ... Secondo le testimonianze di chi ha subito una truffa a mezzo telefonico, è emerso che spesso poprio una ...

Truffa WhatsApp: Adidas non regala scarpe per l'8 marzo Nuova ricorrenza e nuova truffa su WhatsApp , questa volta in corrispondenza con la festa della donna. Da un messaggio che sempre più utenti whatsapp stanno ricevendo, grazie a una classica catena di Sant'Antonio, ...

WhatsApp: nuova truffa, attento alla carta di credito Telefonino.net Truffa WhatsApp: Adidas non regala scarpe per l’8 marzo Nuova ricorrenza e nuova truffa su WhatsApp, questa volta in corrispondenza con la festa della donna. Da un messaggio che sempre più utenti whatsapp stanno ricevendo, grazie a una classica catena di S ...

