Milan | Alexander Jucov interessato all’acquisto del club | Elliott arretra

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha esternato la volontà di acquisire una quota di maggioranza del, considerando le recenti prestazioni positive delmeneghino. L’uomo d’affari moldavo ha diramato un comunicato ufficiale concernente il proprio interesse verso l’acquisto di quote della società rossonera, attualmente di proprietà del fondo Elliot, lanciando per la prima volta un significativo segnale. Il CEO di Worl Lab Technologies Corporation vorrebbe diventare ergersi a investitore preponderante del, sebbene i responsabili dinon sembrino esattamente d’accordo per una cessione imminente, considerando il progetto di gradualmente riassestamento del bilancio. Nessuna trattativa concretamente avviata, ma lo straordinario rendimento delnon passa di certo ...

Alexander Jucov ha esternato la volontà di acquisire una quota di maggioranza del Milan, considerando le recenti prestazioni positive del club meneghino. L'uomo d'affari moldavo ha diramato un comunic ...Alexander Merkel, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista al sito transfermarkt.it in cui ha parlato dei suoi trascorsi in rossonero ai tempi di Massimiliano Allegri.