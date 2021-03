“La bambina che non voleva cantare” trama e cast: tutto sul film di Rai 1 su Nada (Di lunedì 8 marzo 2021) Il film “La bambina che non voleva cantare” andrà in onda in prima serata mercoledì 10 marzo 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21.25. L’opera, diretta da Costanza Quatriglio, è liberamente ispirata al romanzo “Il mio cuore umano” di Nada Malanima, nota anche solo come Nada, la cantante, attrice e scrittrice italiana di cui il film racconta la storia. Il film sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La protagonista del film sarà interpretata dalla giovane cantante Tecla Insolia, volto noto delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sul film “La bambina che non voleva cantare”: dalla trama al ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Il“Lache non” andrà in onda in prima serata mercoledì 10 marzo 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21.25. L’opera, diretta da Costanza Quatriglio, è liberamente ispirata al romanzo “Il mio cuore umano” diMalanima, nota anche solo come, la cantante, attrice e scrittrice italiana di cui ilracconta la storia. Ilsarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La protagonista delsarà interpretata dalla giovane cantante Tecla Insolia, volto noto delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sul“Lache non”: dallaal ...

