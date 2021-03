Il patto di Bibbona per i 5 stelle, un congresso online per il Pd: chi sale e chi scende nei sondaggi (Di lunedì 8 marzo 2021) Fratelli d'Italia scavalca un Pd in piena crisi di identità che perde quasi 2 punti percentuali in una settimana. L'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 vedono inoltre una risalita del M5s al 17.2%, un balzo di oltre un punto complice anche l'effetto ... Leggi su today (Di lunedì 8 marzo 2021) Fratelli d'Italia scavalca un Pd in piena crisi di identità che perde quasi 2 punti percentuali in una settimana. L'ultimoo Swg per il Tg La7 vedono inoltre una risalita del M5s al 17.2%, un balzo di oltre un punto complice anche l'effetto ...

