Femminicidi | «Il Codice Rosso funziona | ma la legge da sola non basta»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un femminicidio ogni 5 giorni dall’inizio dell’anno. Il primo caso in provincia di Como. Era l’11 gennaio e Sharon, appena 18 mesi, veniva uccisa dal compagno della madre che la maltrattava da tempo. Il 16 gennaio Victoria Osagie, 34 anni, è stata uccisa dal marito davanti ai tre figli a Concordia Sagittaria in provincia di Venezia. L’uomo l’ha colpita più volte con un coltello dopo un litigio. Sono le prime due tragiche morti, ne seguono altre. Dieci di queste storie sono raccontate nella gallery in alto.

Da inizio anno ad oggi si contano già 12, conferma D.i. Re Donne in Rete contro la ...nostro quadro normativo è indubbiamente all'avanguardia - argomenta la presidente di Adgi - Il '...Soffermandosi sulla piaga deiin Italia (già 12 da inizio anno), la presidente della ... IlRosso, 'è sicuramente uno strumento importante' ma 'è evidente ormai che agli strumenti ...Nella giornata della donna abbiamo contattato le esperte dei centri antiviolenza per capire come funziona il codice rosso per fermare i femminicidi. Serve, secondo gli esperti, una rivoluzione ...Donne uccise da uomini, nelle case e all'interno delle relazioni familiari e affettive. Un strage continua, intensificatasi durante il lockdown: la parola fine sembra non arrivare mai. Da inizio anno ...