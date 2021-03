Fargo: i 25 anni del capolavoro dei Fratelli Coen (Di lunedì 8 marzo 2021) L'8 marzo del 1996, usciva nelle sale Fargo di Joel ed Ethan Coen, un film che segnò una svolta unica nell'autorialità cinematografica moderna. L'iter narrativo di Fargo ancora oggi stupisce per l'incredibile capacità di coniugare personaggi ed eventi assolutamente familiari, non tanto più fantasiosi dalla reale cronaca nera, con un modulo espressivo, dialoghi e un'atmosfera in cui al dramma, alla violenza, sovente si accompagna un dark humor ed un'imprevedibilità totali. Spesso ci si sente dire che il cinema il più delle volte ha solo due strade: O concentrarsi sulla storia o privilegiare i personaggi. I Fratelli Coen, con questo film, mostrarono che si potevano percorrere entrambe queste vie, che non per forza bisognava mettere da parte o rinunciare ad una delle due, lasciando … Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) L'8 marzo del 1996, usciva nelle saledi Joel ed Ethan, un film che segnò una svolta unica nell'autorialità cinematografica moderna. L'iter narrativo diancora oggi stupisce per l'incredibile capacità di coniugare personaggi ed eventi assolutamente familiari, non tanto più fantasiosi dalla reale cronaca nera, con un modulo espressivo, dialoghi e un'atmosfera in cui al dramma, alla violenza, sovente si accompagna un dark humor ed un'imprevedibilità totali. Spesso ci si sente dire che il cinema il più delle volte ha solo due strade: O concentrarsi sulla storia o privilegiare i personaggi. I, con questo film, mostrarono che si potevano percorrere entrambe queste vie, che non per forza bisognava mettere da parte o rinunciare ad una delle due, lasciando …

