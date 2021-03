Fabrizio Corona | ai giudici | “Chiedo perdono per quello che ho fatto”

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha chiesto scusa in maniera formale aiche seguono il suo caso ed ha condiviso la lettera di scuse sul suo profilo Instagram.si prepara per l’udienza di oggi pomeriggio davanti aidella Sorveglianza di Milano, i quali dovranno decidere nei prossimi giorni se l’ex re dei paparazzi dovrà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

'Mi dispiace, se ho sbagliato, come dite voi, se ho commesso gravi violazioni, come dite voi (...) vi chiedo scusa'. Così, con degli appunti scritti a mano e da lui pubblicati su Instagram, si prepara all'udienza di oggi pomeriggio davanti ai giudici della Sorveglianza di Milano, che nei prossimi giorni ...Spesso è al centro della cronaca rosa per le sue relazioni sentimentali come quella con l'ex marito Morgan e con. Ma a raccontarci di lei, non saranno solo i suoi rapporti con Morgan ...Oggi i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano deciderrano se l'ex agente fotografico e personaggio televisivo Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere o potrà ...Milano, 8 mar. (LaPresse) - "Mi dispiace se ho sbagliato, vi chiedo scusa, perdono". Termina così il messaggio che Fabrizio Corona leggerà questo pomeriggio ...