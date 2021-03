Dall’aerospazio riparte la Pax Atlantica di Biden Il punto di Alegi

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 marzo 2021) Come due innamorati in crisi, il neo-presidente americano Joee la sua (quasi) omologa europea Ursula von der Leyen si sono presi una pausa di riflessione. A differenza degli innamorati, non smetteranno di frequentarsi, ma sospenderanno le ostilità e lavoreranno per superare definitivamente i dazi autorizzati dalla World Trade Organization per punire Ue e Usa degli aiuti di Stato concessi ad Airbus e Boeing. Fuor di metafora, i due litiganti hanno deciso di sospendere i dazi per quattro mesi, congelando il malumore causato dall’aver colpito settori che con la tecnologia non c’entrano nulla o addirittura di Paesi che, come l’Italia, nella ventennale vicenda sono stati solo spettatori. Non è ancora la soluzione politica che il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto anella loro prima telefonata ufficiale, ma è un importante ...